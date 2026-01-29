Esenyurt'ta dehşet anı: Eşinin şiddetinden kurtulmak için camdan atladı

Kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Olay bu kez İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşandı.

Şiddete maruz bırakılan kadın, canını kurtarmak için evin camıdan atladı.

EŞİ EVE KİLİTLEDİ

Olay, 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre genç bir kadın, eşi tarafından dövülüp, eve kitlendi.

Bir süre sonra cama çıkan kadın, atlamak isterken, durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu.

BATTANİYE AÇILMASINI BEKLEMEDEN ATLADI

İkna edilmeye çalışılan kadın, mahallelinin battaniye açılmasını beklemeden kendini camdan attı.

Durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahallelinin iddiasına göre ise kadının yüzünde morluklar ve vücudunda darp izleri görüldü.