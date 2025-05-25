Esenyurt'ta dehşet: Baba, oğlunu vurdu
Esenyurt'ta bir otelin önünde çıkan tartışmada baba, oğlunu silahla yaraladı.
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, konakladıkları otelin önünde baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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