Esenyurt'ta dehşet: Baba, oğlunu vurdu

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre, konakladıkları otelin önünde baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

