Esenyurt'ta dehşet: Baba, oğlunu vurdu

Esenyurt'ta bir otelin önünde çıkan tartışmada baba, oğlunu silahla yaraladı.

Esenyurt'ta dehşet: Baba, oğlunu vurdu

'ta iddiaya göre, konakladıkları otelin önünde baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta dehşet: Baba, oğlunu vurdu - 1 Olay yeri

GÖZALTINA ALINDI

Baba ise ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...