Esenyurt'ta dehşet: Kız arkadaşını bıçakladı, annesini öldürdü

Esenyurt'ta 17 yaşındaki Hasan E., aynı yaştaki kız arkadaşı Melisa Nur G.'yi bıçakla yaraladı. Daha sonra anne Sevda G.'yi kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Esenyurt'ta dehşet: Kız arkadaşını bıçakladı, annesini öldürdü

Olay, saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi görmek için eve geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin kafasına sert bir cisimle vurdu. Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Esenyurt'ta dehşet: Kız arkadaşını bıçakladı, annesini öldürdü - 1

ANNE ÖLDÜ, GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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