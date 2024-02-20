Esenyurt'ta DEM Parti binasına operasyon: 2 gözaltı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptığı kaydedildi.

Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

