Esenyurt'ta denetim sırasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlarçeşme Mahallesi'nde ara sokaklarda 'Genel Asayiş ve Huzur Denetimi' yaptı. İlçe emniyet müdürünün de katıldığı denetim sırasında uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt'ta denetim sırasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlarçeşme Mahallesi'nde ara sokaklarda 'Genel Asayiş ve Huzur Denetimi' yaptı. 15.00-18.00 saatleri arasında yapılan denetime ilçe emniyet müdürü de katıldı. 62 polisin katıldığı denetimde 105 araç, 45 motosiklette arama yapıldı. Denetimde ayrıca 520 kişiye ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

DURDURULAN ARAÇTA MADDE BULUNDU

Yapılan denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü Ş. A. gözaltına alındı.

Yapılan denetimde, hakkında arama kararı bulunan 4 ile hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 14 bin 580 lira ödenmemiş idari para cezası olduğu belirlenen bir kişi yakalandı. Araçlarında eksiklikler bulunan 4 sürücüye ise 16 bin 703 lira idari para cezası uygulandı.

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