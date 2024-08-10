Esenyurt'ta denetim sırasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlarçeşme Mahallesi'nde ara sokaklarda 'Genel Asayiş ve Huzur Denetimi' yaptı. 15.00-18.00 saatleri arasında yapılan denetime ilçe emniyet müdürü de katıldı. 62 polisin katıldığı denetimde 105 araç, 45 motosiklette arama yapıldı. Denetimde ayrıca 520 kişiye ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.



DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU



Yapılan denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü Ş. A. gözaltına alındı.

Yapılan denetimde, hakkında arama kararı bulunan 4 ile hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 14 bin 580 lira ödenmemiş idari para cezası olduğu belirlenen bir kişi yakalandı. Araçlarında eksiklikler bulunan 4 sürücüye ise 16 bin 703 lira idari para cezası uygulandı.