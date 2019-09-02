İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2135 Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlama sırasında evde bulunan İbrahim Güneş yaralandı, olayın meydana geldiği daire, çevredeki bazı ev ve araçlarda hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralanan İbrahim Güneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Sokak trafiğe kapatılırken, mahallenin doğalgaz akışı tedbir amacıyla kesildi.
Olay yerinde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, evdeki doğalgaz borusunun ucunun bağlı bulunmadığını, açıkta olduğunu tespit etti.
Mahalle sakinleri de patlamadan önce çevrede doğalgaz kokusu fark ettiklerini ifade etti.