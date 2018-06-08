İstanbul'un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde üniversite öğrencileri Kemal Aksu ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli arkadaşının kaldığı eve, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz dolmasından kaynaklanan patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından yangın çıkan evdeki 2 öğrenci yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri de çevredeki doğalgaz akışını kesti.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Aksu, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Suriyeli arkadaşı ise özel bir hastaneye kaldırıldı.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kemal Aksu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Evde büyük hasara neden olan patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA



İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1036 Sokak'taki bir apartmandaki dairede patlama meydana geldiği ve biri Suriye uyruklu iki kişinin yaralandığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "Binada yapılan ilk incelemede, ocak vanasının açık olduğu ve ocak fleksi borusunun kesik olduğu tespit edilmiştir. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır" denildi.