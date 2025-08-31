Esenyurt'ta düğün çıkışı tekme tokat kavga

İstanbul'da düğün çıkışı iki aile tekme tokat birbirlerine saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre düzenlenen düğünde aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Düğünün bitmesiyle salondan çıkan taraflar kapı önünde birbirine saldırdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda onlarca vatandaş tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.