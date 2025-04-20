Esenyurt'ta düğün meydan savaşına dönüştü
İstanbul Esenyurt'ta yapılan bir düğünde çıkan kavga büyüdü, polis tarafları havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Çıkan olaylarda yaralananlar olurken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Esenyurt'ta bir düğünde çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Olay, dün Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup, sabahın erken saatlerinde mahalle arasında düğün merasimi yapıyordu. Düğün sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Tarafları sakinleştirmek isteyen ekiplere çevredekiler mukavemet gösterince, polis havaya uyarı ateşi açtı.
Kavganın büyümesi sonucu olay yerine takviye yunus polisler de geldi.
YARALANANLAR OLDU
Yaşanan olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ortalık savaş alanına döndü. Taraflar arasında yaşanan arbedede ise bazı vatandaşlar yaralandı.
Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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