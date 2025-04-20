Esenyurt'ta düğün meydan savaşına dönüştü

Esenyurt'ta bir düğünde çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Olay, dün Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup, sabahın erken saatlerinde mahalle arasında düğün merasimi yapıyordu. Düğün sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

