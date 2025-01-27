Esenyurt’ta düğün, meydan savaşına dönüştü: Misafirlerin isteği ortalığı karıştırdı
Esenyurt’ta bir düğünde takı töreni nedeniyle kavga çıktı. Bazı misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi. Konu damada iletildi, o esnada olaya kız tarafı müdahil oldu. O anda ortalık bir anda karıştı. Düğün salonundan dışarıya taşan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaya polis ekibi müdahale etti.
Esenyurt’ta bir düğünde ortalık karıştı.
Olay, dün Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi.
Durumu kabul eden aile büyükleri, konuyu damada söylediğinde ise tartışma çıktı.
Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.
Kısa sürede düğün salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü.
Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.
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