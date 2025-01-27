Esenyurt’ta düğün, meydan savaşına dönüştü: Misafirlerin isteği ortalığı karıştırdı

Esenyurt’ta bir düğünde takı töreni nedeniyle kavga çıktı. Bazı misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi. Konu damada iletildi, o esnada olaya kız tarafı müdahil oldu. O anda ortalık bir anda karıştı. Düğün salonundan dışarıya taşan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaya polis ekibi müdahale etti.

Esenyurt’ta düğün, meydan savaşına dönüştü: Misafirlerin isteği ortalığı karıştırdı

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Esenyurt’ta bir düğünde ortalık karıştı.

Olay, dün Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi.

Esenyurt’ta düğün, meydan savaşına dönüştü: Misafirlerin isteği ortalığı karıştırdı - 1

Durumu kabul eden aile büyükleri, konuyu damada söylediğinde ise tartışma çıktı.

Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Esenyurt’ta düğün, meydan savaşına dönüştü: Misafirlerin isteği ortalığı karıştırdı - 2

Kısa sürede salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü.

Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

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