Esenyurt’ta düğün, meydan savaşına dönüştü: Misafirlerin isteği ortalığı karıştırdı

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Esenyurt’ta bir düğünde ortalık karıştı.



Olay, dün Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı.



İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafından misafirler, takı töreninin erkene alınmasını istedi.



Durumu kabul eden aile büyükleri, konuyu damada söylediğinde ise tartışma çıktı.



Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.