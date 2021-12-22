Esenyurt'ta duvarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 4 katlı binanın bahçe katında duvarlarda çatlaklar oluştu. Bina sakinleri tahliye edilerek incelemeler yapıldı. İlk tespitlerin ardından binaya girişlere tekrar izin verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 22.12.2021 - 03:41

Esenyurt'ta duvarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

Esenyurt’ta bahçe katındaki duvarlarda çatlak meydana gelen 4 katlı binanın sakinleri tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 834. Sokak'taki 4 katlı binanın bahçe katındaki duvarlarda çatlak oluştu.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mühendislerin yaptığı incelemenin ardından bazı apartman sakinlerinin evlerine döndüğü görüldü.

Sabah binada geniş çaplı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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