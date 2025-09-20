Esenyurt'ta el arabalı hırsız

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde el arabalı hırsız inşaat malzemesi çaldı.

Fatih Mahallesi 878'inci Sokak'a dün saat 14.00 sıralarında el arabasıyla gelen şüpheli önce bir binaya girip kısa süre kaldı.

Şüpheli daha sonra binadan çıkıp el arabasıyla aynı sokaktaki bir dükkanın önüne yöneldi.

Şüpheli etrafını kontrol ettikten sonra yerde duran 80 metre uzunluğundaki beş top teli gördü.

Adam bir süre dükkanın önündekileri inceledikten sonra beş top teli ve 15 demir direği arabaya yükleyip uzaklaştı.

İş yeri sahibi, eşyalarının çalındığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini alarak emniyete başvurdu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.