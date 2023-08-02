Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos BEDAŞ kesinti ve arıza listesi

2 Ağustos BEDAŞ kesinti ve arıza listesinde Esenyurt'un bazı mahallelerini etkileyen kesintiler görülüyor. İşte, Esenyurt'ta elektrik kesintisi hakkında son bilgiler...



BEDAŞ'ın sitesinde yer alan bilgilere göre Esenyurt'taki kesintinin yaşandığı lokasyonlar, nedeni ve elektriğin yeniden geleceği saat şöyle;



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT, HARAMİDERE YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 02/08/2023 00:00:00 - 02/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, BİRLİK, G-162, G-163, G-571, G-572, GAZİ sk bölgelerinde 02/08/2023 09:00:00 - 02/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3132. sk bölgelerinde 02/08/2023 09:00:00 - 02/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



Kesinti hakkında daha kapsamlı bilgi almak için vatandaşların ALO 186 çağrı merkezini araması gerekiyor.