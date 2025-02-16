Esenyurt'ta erkek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta boş arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta erkek cesedi bulundu

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerde yatan bu kişinin H.B. (30) olduğunu ve silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çalışmaların ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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