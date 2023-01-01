Esenyurt'ta ev sahibi ve kiracı kavgası

Esenyurt'ta kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı.

İddiaya göre, Yusuf Yorulmaz isimli ev sahibi, bir yıl önce evini kiraladığı bir kadından aylardır ne kira ne de ortak gider parası alabildi. Kadın, son olarak da elinde bıçakla eşyalara ve daire kapısına zarar verip küfür ve tehditler savurdu.

"ÇOCUKLARIN KULAĞINI KAPATTIK SESİ DUYMASINLAR DİYE"

Yaşananları anlatan Yusuf Yorulmaz, aylardır kira alamadığını ileri sürdü. Yorulmaz, kiracının uyuşturucu madde kullandığını öne sürerek, "Biz daha önce polise, kaymakamlığa, her yere başvurduk; sonuç alamadık. Bugün de bu olaydan sonra söyledik, haneye tecavüz etmeye kalkıştı" dedi.

Olaydan sonra polisin kiracıyı götürdüğünü ancak kısa süre sonra bırakıldığını dile getiren ev sahibi, "linde bıçakla gelip saldırdı, kapılara vurdu. Çocukların kulağını kapattık, sesi duymasınlar diye. Karşı daireye de saldırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan parmak izi kalmasın diye kiracının su döktüğünü iddia eden Yorulmaz "'Sizi yaşatmayacağım' diye bizi tehdit ediyor. Hiç kimsenin huzuru yok, binadaki herkes tedirgin" dedi.