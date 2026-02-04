Esenyurt'ta eve gürültü baskını: Hamile kadını dövdüler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde komşuların gürültü kavgası mahalleyi karıştırdı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, daha önce de aralarında tartışma yaşanan iki aile, gürültü nedeniyle tekrar tartışınca taraflardan biri akrabalarını çağırarak yaklaşık 10 kişilik grupla komşusunun evini bastı.

Hamile kadını ve kocasına saldıran şüpheliler olayın ardından dağılırken, bu sefer de komşu, yakınlarını çağırdı.

Sokak ortasında ev basan adamı taş ve sopayla döven şüpheliler, ayırmak isteyen mahalleliye de aldırmadı.

Bir kişinin bıçakla yaralandığı olay polisin gelmesiyle son buldu.