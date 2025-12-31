Esenyurt'ta fabrika yangını. Alevlerle mücadele saatlerdir sürüyor, bölgede trafik çok yoğun
31.12.2025 01:40
Son Güncelleme: 31.12.2025 09:09
AA
İstanbul Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada gece saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Hadımköy Yolu tek yöne düşürüldü. Bölgede trafik çok yoğun.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı.
İnşaat malzemeleri üreten fabrikadaki yangın 00.30 sıralarında başladı. Hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler yayılınca çevre ilçelerden destek istendi.
Alevlerin sardığı fabrikanın drone ile çekilen görüntüsünde hasarın büyük olduğu görüldü.
PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri fabrikanın çevresindeki yolları araç geçişine kapattı.
Sağlık ekipleri ile UMKE ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.
İtfaiyenin çalışmalarına çevre ilçelerdeki belediyeler de su tankerleri ile destek verdi.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları 8 saati aşkın bir süredir devam ediyor.
Yangının çıktığı fabrikanın önündeki cadde trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
BÖLGEDE TRAFİK ÇOK YOĞUN
Sabah saatleriyle bölgedeki iş yerlerinde mesainin başlamasıyla caddede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.