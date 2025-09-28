Esenyurt'ta feci kaza: Karşı yöne uçtu

İstanbul Esenyurt'ta bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kaza yapan araçta büyük hasar oluştu.

Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yöne girdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Doğan Araslı Bulvarı meydan alt geçidinde yaşandı.

İddiaya göre süratli şekilde ilerleyen bir aracın sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç demir korkulukları aşarak karşı yöne uçtu.

O sırada sol şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü ise karşı şeride uçan araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

