Esenyurt'ta feci kaza: Otomobil park halindeki aracın üzerine uçtu
İstanbul Esenyurt'ta caddede ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası park halindeki aracın üzerine düştü.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Sokak'ta bir sürücü, sokakta ilerlediği sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç iddiaya göre caddede hızla ilerlediği sırada park halindeki otomobilin üzerine uçtu.
Kaza sonrası iki lastiği üzerinde yan duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olan araç otomobilin üzerinden çekici yardımıyla indirildi.
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