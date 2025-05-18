Esenyurt'ta feci kaza: Otomobil park halindeki aracın üzerine uçtu

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası iki lastiği üzerinde yan duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.



Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olan araç otomobilin üzerinden çekici yardımıyla indirildi.