Esenyurt’ta feci kaza: TIR'ın altına giren otomobilden mucize kurtuluş

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde, trafik ışıklarından dönüş yapan M.K. idaresindeki TIR'ın dorsesine, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, dorsenin altına girdi.

TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobilde sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çeverde güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.