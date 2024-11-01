Esenyurt’ta feci kaza: TIR'ın altına giren otomobilden mucize kurtuluş
Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarından dönüş yapan TIR'ın dorsesinin altına girdi. Dorsenin altında kalan otomobildeki sürücü araçta sıkıştı. Yaklaşık 1 saat yaşam savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde, trafik ışıklarından dönüş yapan M.K. idaresindeki TIR'ın dorsesine, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, dorsenin altına girdi.
TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobilde sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çeverde güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.
TIR'IN ALTINDA YAŞAM SAVAŞI
İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için TIR'ın altında kalan aracı parçalara ayırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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