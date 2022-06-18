Esenyurt'ta feci ölüm: Küçük çocuk 5'inci kattan düştü

Esenyurt’ta misafirlik için gittiği sitede arkadaşlarıyla oynarken apartmanın merdiven boşluğundaki camdan aşağıya bakan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 18.06.2022 - 09:59

Esenyurt'ta feci ölüm: Küçük çocuk 5'inci kattan düştü

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İstanbul 'ta küçük çocuk misafirlik için gittiği binanın 5’inci katından düşerek öldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı.

Ailesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Taha Salik, site bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada arkadaşlarından kaçarak binaya giren Taha Salik, 5’inci kattaki merdiven boşluğunda pencereden aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Küçük çocuğu yerde gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Taha Salik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ"

Yaşanan olayı anlatan site sakini Zeynep Yıldız, “Arkadaşlarıyla oyun oynarken apartmana kaçıyor. Yukarıya çıkıp camdan peşimden geliyor mu diye bakarken dengesini kaybedip düşmüş. Buradayken nabzı yokmuş zaten, hastanede hayatını kaybetmiş” dedi.

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