Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

Esenyurt’ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışmada ortalık kan gölüne döndü. Birlikte yaşadıkları evde başlayan tartışma bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendini sokağa atarak kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan anne çevredekilere yardım çağrısında bulundu.

Haberler - İHA 14.06.2022 - 09:42

Esenyurt'ta genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

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İstanbul 'ta genç kız tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Hamide G. isimli kadın ve kızı Esra G. bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.

Annesinin kendisini dövmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesini bıçakladı. Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı. Apartmanın kapısının önüne kanlar içinde yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Daha önceden de 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

"TESLİM OLMUŞ"

Olay hakkında konuşan esnaf Mehmet Gülmez, “ Bağırma sesleri duyduktan sonra bir kadının yaralı bir şekilde yerde yattığını gördüm. ‘Allah rızası için ambulans çağırın’ diye bağırıyordu. Ben de ambulansı aradım. Ambulans geldi ve yaralıyı alıp götürdü. Ben kızın çıktığını gördüm. Gitmiş polise teslim olmuş” dedi.

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