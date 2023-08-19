Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm

Esenyurt'ta günlük kiralık bir dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin girdiği dairede kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm

İddiaya göre, bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri site görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Ebru K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. ekipleri, dairedeki çalışmaların ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ebru K.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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