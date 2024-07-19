Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm

Esenyurt'ta 13 katlı binanın 10'uncu katında bulunan günlük kiralık dairenin penceresinden bir kadının atılmaya çalışıldığı yönünde yapılan ihbara giden polis ekipleri, daireye girdiklerinde Saliha K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, evde bulunan erkek arkadaşı N.A.'yı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede şüpheli ölüm

Olay, saat 13.30 sıralarında Gökevler Mahallesinde bulunan günlük kiralık bir dairede meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 'bir erkek kadını pencereden atmaya çalışıyor' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 13 katlı binanın 10'uncu katında bulunan daireye girdiklerinde Saliha K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saliha K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan ve N.A. ilk ifadesinde, kız arkadaşı Saliha K.'nın fenalaştığını, hava alması için balkona çıkardığını daha sonra yüzünü yıkamak için banyoya soktuğunu, Saliha K.'nın bayılarak yatağa uzandığını söylediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Saliha K.'nın cenazesi kesin nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. N.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...