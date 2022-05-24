Esenyurt'ta günübirlik evde ölüm

Haberler - İHA - NTV Haber 24.05.2022 - 09:30
İstanbul'da lüks sitede günübirlik kiralık dairenin camından düşen genç kız öldü.
KİRALIK DAİREYE EĞLENMEYE GİTMİŞLER
Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki sitenin günübirlik kiralık dairesine ikisi kadın 4 kişi eğlenmeye gitti.
17 YAŞINDAKİ RABİA CAMDAN DÜŞTÜ
Dairede içki içen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman, henüz bilinmeyen nedenle camdan düştü.
ARKADAŞLARI PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Genç kızın dairede bulunan 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular bu kişileri yakalayarak polise haber verdi.
YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.