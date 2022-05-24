Esenyurt'ta günübirlik evde ölüm

İstanbul'da lüks sitede günübirlik kiralık dairenin camından düşen genç kız öldü.



KİRALIK DAİREYE EĞLENMEYE GİTMİŞLER



Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki sitenin günübirlik kiralık dairesine ikisi kadın 4 kişi eğlenmeye gitti.



17 YAŞINDAKİ RABİA CAMDAN DÜŞTÜ



Dairede içki içen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman, henüz bilinmeyen nedenle camdan düştü.



ARKADAŞLARI PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI



Genç kızın dairede bulunan 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular bu kişileri yakalayarak polise haber verdi.



YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA



Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.



ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR



Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.