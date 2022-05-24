Esenyurt'ta günübirlik evde ölüm

İstanbul Esenyurt'ta, bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman hayatını kaybetti. Sitenin kiralık dairesinde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Haberler - İHA - NTV Haber 24.05.2022 - 09:30

Esenyurt'ta günübirlik evde ölüm

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'da lüks sitede günübirlik kiralık dairenin camından düşen genç kız öldü.

KİRALIK DAİREYE EĞLENMEYE GİTMİŞLER

Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki sitenin günübirlik kiralık dairesine ikisi kadın 4 kişi eğlenmeye gitti.

17 YAŞINDAKİ RABİA CAMDAN DÜŞTÜ

Dairede içki içen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman, henüz bilinmeyen nedenle camdan düştü.

ARKADAŞLARI PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Genç kızın dairede bulunan 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular bu kişileri yakalayarak polise haber verdi.

YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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