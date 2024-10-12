Esenyurt'ta hamile kadına taciz iddiası: Şüpheli yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında iddiaya göre, Z.F. (37) isimli kadın, sokak ortasında B.Ç. (29) isimli adam tarafından tacize uğradı.

Kadının bağırmasıyla şüpheli kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası adamın kaçış anları ve kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasıyl kaydedildi.

Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hamile olduğu öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde B.Ç.’nin yerini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

