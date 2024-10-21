Esenyurt’ta hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aranan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda 17 yıl 46 ay 57 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü gözaltına alındı.

Esenyurt’ta hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Esenyurt'ta çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş 17 yıl 46 ay 57 gün hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması ve suç organizasyonlarında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta çalışma yapıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir ikamette çeşitli suçlardan aranan kişilerin olduğunu belirleyen ekipler, operasyonda görevlilere mukavemet gösteren İ.T. (21) ve R.K'yi (19) yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, balistik yelek, 55 mermi, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Hırsızlık, yağma ve gasp suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan şüphelilerden R.K. hakkında silahla yağma suçundan 17 yıl 46 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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