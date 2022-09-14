Esenyurt’ta hastanede bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta hastanede iddiaya göre sessiz olmaları yönünde uyardığı hasta yakınları tarafından bıçaklanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.20 sıralarında İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, acil serviste gürültü yapan hasta yakınlarını sessiz olun diyerek uyardı. Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletinden aldığı bıçakla Okudan'ı boynundan bıçakladı.

İlk müdahalesi acil serviste yapılan güvenlik görevlisi daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Okudan, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.



Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.



Olay yerinden kaçan bir diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu detaylar yer aldı:

"Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2022