Esenyurt'ta havai fişekler siteyi birbirine kattı
09.07.2026 10:29
Havai fişeklerden biri, bir eve isabet edince olay çıktı.
Esenyurt'ta havai fişekli kutlama yapmak isteyen aile ortalığı birbirine kattı.
Esenyurt'ta iki aile havai fişekli kutlama nedeniyle birbirine girdi.
Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu bir aile havai fişek patlattı.
HAVAİ FİŞEK EVE İSABET ETTİ
Bir süre sonra patlatılan havai fişeklerden biri başka bir site sakininin evine girince aile tepki gösterdi.
İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, kadın ve erkeklerin dahil olduğu taraflar site bahçesinde birbirine girdi.
Komşuların ihbarı üzerine siteye polis ekibi gelirken, taraflar güçlükte ayrıldı.