Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma. Çok sayıda araca kurşun isabet etti

Yeşilkent Mahallesi G-522 Sokak'ta, seyir halindeki iki otomobilde bulunanlar ile motosikletli kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Bir süre birbirlerini takip eden iki grup silahla birbirlerine ateş açtı.

ÇOK SAYIDA ARACA KURŞUN SABİT ETTİ

İki grubun birbirine ateş etmesi sonucu park halindeki çok sayıda araca kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Detaylı inceleme yapan ekipler, çok sayıda araca kurşun isabet ettiğini tespit etti. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandırarak delil torbasına koyan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çatışmada yaralı kişinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.