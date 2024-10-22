Esenyurt'ta ilginç anlar: Düğünde gelini yere düşüren çiçek kapma yarışı

Esenyurt'ta aynı gün gerçekleşen iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı.

Nikah sonrasında gelin, çiçeğini arkadaşlarına atmak istediği sırada arbede yaşandı. Bu sırada çiçeği almak için mücadele eden iki erkek gelinle birlikte yere düştü.

Bir başka düğünde ise damadın arkadaşları, takı töreninde ilginç bir kortej yaptı.

Beş arkadaş ellerindeki plaka ve araba jantlarını damada takarken, o anlar kameralar ile görüntülendi.