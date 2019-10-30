Esenyurt'ta internet kafedeki silahlı kavgaya 3 gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 29 Ekim'de Mehterçeşme Mahallesi'ndeki bir internet kafede sigara isteme nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i yabancı uyruklu 6 kişi, silahla yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, silahla yaralama olayını K.T.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.



Çeşitli olaylardan toplam 4 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli K.T. gözaltına alındı.



Esenyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise K.T.'nin dışında V.Ş. ve O.G.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

İki arkadaş grubunun münakaşası sonucu meydana geldiği belirtilen olayın terör ya da toplumsal olay boyutunun bulunmadığı kaydedildi.



Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.