Esenyurt'ta internet kafedeki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 29 Ekim'de Mehterçeşme Mahallesi'ndeki bir internet kafede sigara isteme nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i yabancı uyruklu 6 kişi, silahla yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, silahla yaralama olayını Kürşat T.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.



Çeşitli olaylardan toplam 4 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli Kürşat T. gözaltına alındı.



Soruşturma sürüyor.