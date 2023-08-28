Esenyurt’ta iş yeri kundaklandı

Yangın, site güvenliği ve o sırada caddeden geçen polis ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yaşananlar anbean işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Olayla ilgili olarak konuşan iş yeri sahibi Metin Kaya, saldırganları tanımadıklarını söyledi. Kaya, “Şu anda önemli bir şey yok ancak konuyu adliyeye taşıdık birileri demek ki bizimle uğraşıyor ama kim olduklarını bilmiyoruz inşallah en kısa sürede yakalanırlar.” dedi.