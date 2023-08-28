Esenyurt’ta iş yeri kundaklandı

Esenyurt’ta bir iş yeri, iki kişi tarafından ateşe verildi.
Olay dün sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşti.
Yeşilkent Mahallesi’ndeki Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinin önüne gelen iki kişi, etrafı kontrol ettikten sonra lokantanın camlarını kırmaya çalıştı.
Saldırganlar, camları kıramayınca ellerindeki yanıcı maddeyi lokantanın önünde bulunan tabelanın üzerine dökerek ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.
Yangın, site güvenliği ve o sırada caddeden geçen polis ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yaşananlar anbean işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili olarak konuşan iş yeri sahibi Metin Kaya, saldırganları tanımadıklarını söyledi. Kaya, “Şu anda önemli bir şey yok ancak konuyu adliyeye taşıdık birileri demek ki bizimle uğraşıyor ama kim olduklarını bilmiyoruz inşallah en kısa sürede yakalanırlar.” dedi.
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