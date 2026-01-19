Esenyurt'ta iş yerine kurşun yağmuru
19.01.2026 11:27
IHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi iş yerine silahla ateş açtı. Polis saldırganı arıyor.
İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeri kurşunlandı.
Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir pasajda yaşandı.
Yanında bir arkadaşı ile işyerinin önüne gelen saldırgan, silahını çekerek işyerini kurşunladı.
Saniyeler içerisinde defalarca ateş ederek olay yerinden uzaklaşan adamın rahat tavırları ise dikkat çekti.
Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edilirken, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.