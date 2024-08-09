Esenyurt'ta iş yerine saldırı: "Çekilin" diye bağırıp kurşun yağdırdılar

Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İş yerinin bir gün önce de saldırıya uğradığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı anında restoranda oturan müşterilerinin büyük panik yaşadığı görülüyor. Görüntülerde saldırganların 'Çekilin' diye bağırması dikkat çekiyor.

Esenyurt'ta iş yerine saldırı: "Çekilin" diye bağırıp kurşun yağdırdılar

'ta motosikletle iş yerinin önüne gelen kimliği belirlenemeyen saldırganlar, iş yerine kurşun yağdırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silah seslerinin ardından restoranın önünde oturan müşterilerin büyük bir panik yaşadığı görülüyor. İş yeri sahibinden haraç istendiği ve olumsuz cevap verilmesi nedeniyle saldırının gerçekleştirildiği iddia edilirken, iki saldırı da güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN "ÇEKİLİN" DİYE BAĞIRIYOR

anlar, iş yerinin yanında bulunan restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. İlk saldırıda, restoranda çalışan bir garsonun saldırıya uğrayan dükkanın önünde olduğu, o sırada saldırganların motosikletle gelip, 'çekilin' diye bağırdığı, işletmeye 2 el ateş ettikleri ve garsonun kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Bir sonraki gün gerçekleşen saldırının görüntülerinde ise, tekrar motosikletle gelen saldırganların dükkanı kurşun yağmuruna tuttuğu esnada kapının önünde masalarda oturan vatandaşların yaşadığı panik anları görülüyor.

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