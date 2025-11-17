Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeri kurşunlandı.

Olay, 15 Kasım'da Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Yürüyerek iş yerinin önüne gelen 2 kişi, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin çok sayıda isabet aldığını belirlerken bölgede üç boş kovan bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli Y.O. ve A.O.'yu yakaladı.

Yapılan araştırmalarda, iş yeri sahibinin zaman zaman tehdit aldığı ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan iki kişi, mala zarar verme ve rusatsız silah bulundurma veya taşıma suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.