İstanbul'un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi'nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Makinenin kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

