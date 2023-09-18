Esenyurt’ta kadın cinayeti | Eşini öldürüp, elinde bıçakla kaçtı

Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.



Peri Dağlar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ELİNDE BIÇAKLA EVDEN KAÇTI



Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Emniyeti’ne bağlı ekipler, Ramazan Dağlar olduğu belirlenen saldırganı gözaltına aldı.

“KIZLARINI DA KOVALAMIŞ”



Yaşananları anlatan bir mahalleli, “08.00 sıralarındaydı. Camdan baktığımızda ambulans polis gelmişti. Çığlık sesleri vardı. Adam kaçmıştı. Kızlarını da kovalamış bıçakla. Kadının ambulansa götürülüşünü izledik. Kadın kendinde değildi. Kadının karnından ve sırtından bıçaklamış. Kanımız dondu.” ifadelerini kullandı.