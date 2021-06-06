Esenyurt'ta karakolda ölüme soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt’ta Polis Merkezi'nde müdahil olduğu olay için beklediği odada "fenalaşarak" hayatını kaybeden Birol Yıldırım isimli kişinin ölümüne ilişkin adli ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.



İstanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi’nde 05.06.2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikâyetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine sevk edilmiştir.



Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. isimli şahıs da Polis Merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. isimli şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları, polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile, avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede, Birol Yıldırım'ın polisler tarafından darp edildiğini öne sürdü.



Ailenin avukatı Hüseyin Tuzcu, "Savcılık tarafından gerekli tahkikat devam ediyor. Soruşturma yürütülüyor İstanbul Valiliği tarafından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum, müfettiş atanmış, gerekli idari soruşturma yürütülüyor. Ben inanıyorum ki bu devlet, polis teşkilatının içerisinde olan bu tür insanları polis teşkilatı içerisinde tutmayacaktır. Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Birol Yıldırım'ın çalıştığı şirketin avukatı İrfan Arslan da, “Bu olayların Türk Polis Teşkilatı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne veya devlete mal edilmemesini istiyoruz. Ancak polis teşkilatının içerisinde çürük elmalar varsa bunların ayıklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"



Birol Yıldırım'ın kızı Şeyma Nur Yıldırım ise yaşananlara tepki göstererek, "Benim sadece bir tane babam vardı, o da artık yok. Asla peşini bırakmayacağım" dedi. Yıldırım'ın eski eşi Nezaket Portakal ise, "Adalet istiyoruz. Üç çocuk yetim kaldı" diye konuştu.

