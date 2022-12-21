Esenyurt'ta kasiyer kadına hesap soran şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt'taki kasiyer bir kadına başının açık olması ve alkollü ürünlerin satıldığı yerde çalışması hakkında eleştirilerde bulunan şüpheli yakalandı.

Sosyal medya platformlarında, Akevler ve Cumhuriyet mahallelerindeki marketlerde bir kişinin alkollü ürünlerin satışına tepki gösterdiğine yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Gösterdiği tepkiyle, halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirmeye çalıştığı öne sürülen M.E.A, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı. M.E.A., gözaltının ardından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.