Esenyurt'ta kavgayı ayırmak isterken vurulan kişi öldü

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK



Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Seyit Ahmet Şanver'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Şanver'in, Avcılar'daki Hudeybiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA



Seyit Ahmet Şanver'in ayırmak isterken silahla vurularak hayatını kaybettiği kavga ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli 2 kişinin birbiriyle kavga ettiği ve 2 kişinin de onları ayırmak için o yöne doğru gittiği anlar yer alıyor.(DHA)