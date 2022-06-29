Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi

Esenyurt'ta bir fabrikaya ait kimyasal madde dolu tank devrildi.  Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir koku yayıldı. İtfaiye ile AFAD ekiplerinin olay yerindeki araştırmaları sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 29.06.2022 - 02:50 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 03:26

Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi

’ta bir fabrikada içinde kimyasal madde bulunan tankın devrilmesi nedeniyle itfaiye ile AFAD ekipleri fabrika ve çevresinde çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak'taki bir fabrikada içinde kimyasal madde bulunan tank sebebi belirlenemeyen nedenle devrildi.

Tankın devrilmesiyle çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ile AFAD ekipleri fabrika ve çevresinde çalışma yaptı.

Çalışma sırasında kimyasal maddeden etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin olay yerindeki araştırmaları sürüyor.

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