Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi

İstanbul Esenyurt’ta bir fabrikada içinde kimyasal madde bulunan tankın devrilmesi nedeniyle itfaiye ile AFAD ekipleri fabrika ve çevresinde çalışma yaptı.



Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak'taki bir fabrikada içinde kimyasal madde bulunan tank sebebi belirlenemeyen nedenle devrildi.



Tankın devrilmesiyle çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ile AFAD ekipleri fabrika ve çevresinde çalışma yaptı.



Çalışma sırasında kimyasal maddeden etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi.



Ekiplerin olay yerindeki araştırmaları sürüyor.

