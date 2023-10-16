Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta bir kıraathaneye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi arıyor.

Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Esenyurt’ta bir kişi kıraathaneye ateş açtı, 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün 14.30 sıralarında Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan bir kişi, yürüyerek dükkanın önüne gelerek 7-8 el ateş edip, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı - 1

İçeride oturan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi kurşunların hedefi oldu.

Saldırı sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.

Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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