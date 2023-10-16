Esenyurt’ta kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Esenyurt’ta bir kişi kıraathaneye ateş açtı, 2 kişi yaralandı.



Olay, bugün 14.30 sıralarında Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan bir kişi, yürüyerek dükkanın önüne gelerek 7-8 el ateş edip, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İçeride oturan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi kurşunların hedefi oldu.



Saldırı sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.



Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.