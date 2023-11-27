Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası

Diğer taraftaki şahıslar ise araca tekme ve yumruklarla vurarak aracın camlarını kırdı.



Olaya diğer sokak sakinleri güçlükle müdahale etmeye çalışırken, kavga aracın uzaklaşması ile son buldu.



Bir süre sonra ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri kavgaya karışanlarla ile ilgili işlem yaparken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.