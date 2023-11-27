Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası

İstanbul Esenyurt’ta park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Komşuların birbirine girdiği kavgada, bir aracın camları kırıldı.

Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası

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Esenyurt’ta yaşanan park yeri kavgası, sokağı birbirine kattı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, hafif ticari aracı ile sokağa giren bir mahalleli, park etmeye çalıştı. O sırada sokak sakinleri sürücünden evlerinin önüne park etmemesini istedi.

Komşuların tartışması giderek büyürken taraflar arasında arbede çıktı.

Küfür ve bağırmalar havada uçuştuktan sonra araç sürücüsü uzaklaşmak için hareket etti.

Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası - 1

Diğer taraftaki şahıslar ise araca tekme ve yumruklarla vurarak aracın camlarını kırdı.

Olaya diğer sokak sakinleri güçlükle müdahale etmeye çalışırken, aracın uzaklaşması ile son buldu.

Bir süre sonra ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri kavgaya karışanlarla ile ilgili işlem yaparken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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