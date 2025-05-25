Esenyurt'ta köpek tartışması kavgaya dönüştü: 7 gözaltı

İstanbul'un Esenyurt ilçesiTalatpaşa Mahallesi 1025 Sokak’ta köpek nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede darp edilen 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile özel hareket polisleri de geldi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.