Esenyurt'ta korkunç ölüm. 35 katlı binadan düştü

Esenyurt ilçesi Talat Paşa Mahallesi'ndeki bir sitede şüpheli ölüm yaşandı.

Sitenin önünde hareketsiz yatan yabancı uyruklu kadını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken kadının sitede bulunan 35 katlı binadan düştüğü öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise drone ile olay yerinde çalışma yaptı.

Kadının kaçıncı kattan düştüğü ve ölüm nedeninin yapılan inceleme sonrası belirleneceği öğrenildi.