Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını
31.12.2025 01:40
Son Güncelleme: 31.12.2025 07:52
AA
Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada gece yarısı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada zaman zaman yaşanan patlamalar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.
İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada saat 00:30 sıralarında başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Yangın kısmen bastırılıp kontrol altına alınsa da özellikle fabrikanın bahçesinde yanmakta olan malzemelerin zaman zaman patladığı görüldü.
Yanan fabrika havadan görüntülendi.
Çevrede güvenlik önlemleri devam ederken saatlerdir devam eden yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi de tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi 5 farklı noktadan sürüyor.