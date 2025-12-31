Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını

İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada saat 00:30 sıralarında başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.