İstanbul'un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri de tedbir amacıyla sokağı trafiğe kapattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri, yangında kullanılamaz hale geldi.
Esenyurt'ta korkutan yangın
DHATürkiye
İstanbul Esenyurt'ta, tekstil ürünlerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.