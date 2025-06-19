Esenyurt’ta kovalamaca: Uzun namlulu silahlarla tekel bayisini taradılar
Esenyurt'ta yabancı plakalı araçla gelen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla bir tekel bayisini kurşunlayıp polis ekiplerinden kaçtı.
Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir tekel bayisi uzun namlulu silahlarla tarandı.
İddiaya göre yabancı plakalı araçla gelen şüpheliler uzun namlulu silahlarla tekel bayisine ateş açtı.
Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçmaya başladı.
Polisle kovalamaca yaşayan şüpheliler kaçarken birçok otomobile çarptı.
Araçlarını dere yolunda bırakan şüpheliler koşarak kaçmaya devam etti.
Şüphelilerden biri polis ekipleri tarafından yakaladı.
Araçtan 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca çıktı.
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